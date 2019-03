Restituisce portafoglio trovato per strada, per ricompensa gli danno un gelato

Ha trovato un portafoglio abbandonato in strada, pieno di banconote. Senza nemmeno contarle, si è messo in cerca del proprietario, glielo ha restituito e come ricompensa si è visto offrire un gelato.

Succede a Pizzighettone, come racconta la Provincia di Cremona. Protagonista della vicenda un giovane di 28 anni, diversamente abile e disoccupato in cerca di impiego. Roberto M. ha notato il portafogli in strada, mentre passeggiava in via Martiri, non lontano da casa. Lo ha raccolto e dai documenti che vi ha trovato dentro è riuscito a risalire al nome del proprietario.

Le banconote che erano nel portafoglio "non le ha neppure contate, anche se ha detto che erano parecchie", ha spiegato il padre di Roberto M. al quotidiano locale. Il ragazzo si è messo in cerca del proprietario del portafoglio e infine lo ha rintracciato poco dopo, in un bar del paese. Poi la bizzarra ricompensa.