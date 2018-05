Guarda la foto di una bimba e nota qualcosa di strano: "Aveva un tumore, così l'ha salvata"

In quella foto in molti avrebbero visto solo il volto di una bella bambina e quello che sembrava il riflesso del flash nei suoi occhi. Ma la fotografa che ha scattato l'immagine invece ha notato qualcosa in più e grazie a lei i genitori della piccola hanno scoperto che la figlia aveva un tumore, una forma di retinoblastoma, un tumore maligno che colpisce i bambini.

Sophie Findlay e Darren Marshall erano in vacanza a Tenerife lo scorso gennaio. Non avevano idea che qualcosa nella loro piccola Presley, di appena sette mesi, non andasse bene. La fotografa dell'albergo ha scattato una foto alla bambina e ha notato uno strano bagliore bianco riflesso nell'occhio destro della piccola, riconoscendo subito il sintomo di qualcosa che non andava. Così ha avvertito i genitori.

"Mi ha detto di guardare il suo occhio. Ho visto solo quello che poteva essere l'effetto 'occhi rossi' e così le ho chisto se poteva fare qualcosa per sistemarlo", racconta la madre della bimba, ricordando quando la fotografa le ha fatto vedere l'immagine per la prima volta. "Ma lei mi ha detto che non avrebbe dovuto essere bianco e di portare la bambina da un dottore per un controllo".

Tornati a casa, nel Regno Unito, la coppia ha portato quindi Presley dal medico, che ha confermato i loro timori.

La piccola ha dovuto fare dei cicli di chemioterapia e sottoporsi a diversi interventi chirurgici con il laser. Il rischio era che potesse perdere la vista dall'occhio destro.

All'inizio di maggio, la famiglia è tornata a Tenerife per ringraziare Alessia. "Le dobbiamo tutto", ha detto la mamma della bambina. "Presley non mostrava nessun sintomo e non avrebbe fatto una visita oculista prima dei quattro anni. Se non se ne fosse accorta, avrebbe potuto perdere la vista".

La bambina sta bene ma sta continuando visite e trattamenti.