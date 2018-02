Ricco giapponese paga 13 madri surrogate e ottiene la custodia dei bambini

Una vera e propria “fabbrica di bambini” quella messa in piedi da Mitsutoki Shigeta, facoltoso giapponese di 28 anni, che grazie alla maternità surrogata ha messo al mondo ben 19 bambini, per la gran parte da madri surrogate thailandesi. Ora un tribunale di Bangkok ha stabilito che l’uomo ha diritto alla patria potestà esclusiva dei 13 bambini partoriti da madri che vivono in Thailandia e potrà portarli con sé in Giappone.

Come riferisce Asknews, Shigeta era finito al centro delle cronache nel 2014 quando un raid della polizia aveva scoperto un appartamento di lusso a Bangkok affollato di neonati affidati alle cure di babysitter 24 ore su 24.

Shigeta aveva pagato le madri surrogate tra i 9.300 e i 12.500 dollari ciascuna. L’uomo secondo il Dipartimento dello Sviluppo sociale e del Welfare tailandese avrebbe messo al mondo in tutto 19 figli, 13 da madri surrogate che vivono in Thailandia, altri sei in Cambogia e Giappone. Quattro dei sei bambini che vivono in Cambogia e Giappone sono di madri surrogate tailandesi.

Dopo lo scandalo Shigeta, figlio di un magnate dell’informatica giapponese, aveva deciso di lasciare la Thailandia senza neppure spiegare perché avesse deciso di mettere al mondo tutti quei figli. Il suo caso ha però convinto le autorità thailandesi a vietare agli stranieri di pagare per madri surrogate tailandesi. Shigeta però l’ha avuta vinta e guarda caso proprio grazie al suo denaro: la giustizia thailandese gli ha infatti concesso la patria potestà dicendo che ha denaro più che sufficiente per prendersi cura dei bambini e che ha preparato infermiere e babysitter in una abitazione sicura in Giappone.