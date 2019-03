Sanità, mancano i medici e il Molise richiama i pensionati

Mancano i medici in Molise e l’Azienda sanitaria regionale (Asrem) ha ottenuto dal Commissario alla Sanità, Angelo Giustini, l’autorizzazione "all'espletamento di procedure per il conferimento di incarichi libero professionali estese anche a medici specialisti in quiescenza".

Nella nota trasmessa ai vertici aziendali dal direttore facente funzioni della Unità operativa complessa (Uoc) di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso veniva evidenziata la "gravissima criticità di personale medico in dotazione", accanto a "grosse difficoltà a garantire una corretta turnazione".

“Bandiremo nuovi concorsi nella speranza di avere nuove unità — spiega all’Ansa il direttore sanitario dell’Asrem, Antonio Lucchetti — ma i numeri al momento dicono questo: su 13 posti per dirigente medico del Pronto soccorso si sono presentati solo 3 candidati, per Ortopedia 2 su 4, Ostetricia e Ginecologia 2 su 5 e per Neonatologia non si è presentato nessuno. È una carenza che sta mettendo in crisi i vari servizi. In Molise — aggiunge — comunque accade quello che si registra anche in altre parti d’Italia, ma visti i numeri ridotti della regione, la situazione diventa sempre più grave”. Per quanto riguarda invece i vincitori di concorso che alla fine rinunciano al posto, la spiegazione è più semplice di quanto si possa pensare, conclude Lucchetti: “In Molise se non si è radicati, se non si hanno famiglia, affetti, interessi, chi ha la possibilità di lavorare da altre parti sceglie questa strada”.