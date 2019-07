Rider, il sondaggio shock in Usa: uno su tre assaggia il cibo dei clienti

Negli Stati Uniti, il 28% dei rider ha ammesso di aver assaggiato almeno una volta il cibo da consegnare ai clienti. A rivelarlo è un sondaggio del distributore Us Foods compiuta su 1.500 tra rider e clienti, con il dato più eclatante che riguarda proprio questa tendenza all'assaggio: quasi uno su tre ha confessato di averlo fatto, tanto che sono sempre di più i clienti che chiedono ai ristoranti di usare un packaging a prova di “furto” e manomissioni.

Come riporta il Washington Examiner, tra le altre pecche del delivery evidenziate dai clienti ci sono il cibo freddo e soprattutto le consegne in ritardo, che per il 16% va oltre i 40 minuti consentiti.

Invece, dal punto di vista dei fattorini, la principale lamentala è legata alla mancia, che in molti casi risulta troppo bassa e spesso è inesistente. Nonostante questo il 95% dei clienti ha confermato di dare la mancia ai rider, con il 63% degli intervistati che lo fa direttamente dall'app con cui ordina da mangiare.