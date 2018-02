Rifiuti abbandonati sulla statale, titolari di un ristorante inchiodati dagli scontrini

Avrebbero abbandonato almeno tre quintali di rifiuti sulla statale, commettendo però una leggerezza: all’interno dei sacchi hanno lasciato numerose comande simili tra loro, nonché scontrini fiscali di riepilogo delle transazioni Pos, con l'intestazione di un ristorante in provincia di Treviso. Per farla breve i due ristoratori sono stati beccati con le mani nel sacco (è proprio il caso di dirlo) dai carabinieri di Chioggia ed ora, oltre ai costi dello smaltimento, dovranno pagare anche una multa.

A far scattare le indagini delle forze dell'ordine, racconta VeneziaToday, il frequente abbandono di sacchi di immondizia lungo il ponte translagunare di Chioggia, sulla statale Romea, nel Veneziano. I carabinieri hanno voluto vederci chiaro. E hanno scoperto dov’era l’inghippo.

Rifiuti abbandonati sulla statale Romea

Gli accertamenti del caso, portati avanti con l'ausilio degli ispettori ambientali di Veritas, hanno permesso fin da subito di ricondurre i rifiuti ad un'attività di ristorazione, perché tutti i sacchi contenevano imballaggi di prodotti alimentari, bottiglie in plastica, lattine a cartoni, nonché avanzi di cibo. Con il ritrovamento degli scontrini il ruolo dei due ristoratori è stato chiarito fino in fondo.

Sanzioni contro i due ristoratori

La Veritas si è presa carico della raccolta di tutti i rifiuti abbandonati (circa tre quintali) i cui costi di smaltimento saranno addebitati ai due titolari dell'attività. I due ristoratori stati inoltre deferiti in stato di libertà per abbandono di rifiuti su suolo pubblico. Dovranno inoltre pagare 300 euro di multa per aver violato il Regolamento comunale del Servizio igiene ambientale di Chioggia.