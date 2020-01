Dice al datore di lavoro di essere incinta, lui la assume a tempo indeterminato

Comunica al suo datore di lavoro di essere incinta e lui la "premia" con il posto a tempo indeterminato. Succede in provincia di Pisa, negli uffici della Cridav Italia, azienda di Bientina che si occupa di energie rinnovabili. Selene Vella, questo il nome della donna, aveva qualche remora a parlare con l'azienda della gravidanza perché il suo contratto sarebbe scaduto a marzo e temeva il mancato rinnovo. Le cose sono andate diversamente.

Dopo un primo colloquio avvenuto i primi giorni di gennaio, il titolare Davide Zaccaria ha richiamato la 33enne nel suo ufficio per darle il lieto annuncio: "Sei assunta. A tempo indeterminato. Vieni a lavorare fino a quando ti sarà possibile, poi goditi la maternità e torna in azienda quando sarai nel pieno della forma. Benvenuta nella nostra famiglia, sei troppo importante per lasciarti scappare".

Un gesto nobile. Da prendere ad esempio. Al 'Tirreno' Zaccaria racconta che Selene si è commossa. "È stato bello vederla così felice, piena di gioia. Non potevo farla andare via solo perché è rimasta incinta. Sì, è vero, nei prossimi mesi saremo in difficoltà perché avremo un dipendente in meno, ma stringeremo i denti per Selene e lo faremo tutti volentieri".