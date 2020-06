Troppe vite a rischio, rimosso in Alaska il bus di "Into the wild" (video)

Addio al leggendario bus di "Into the Wild". Un elicottero dell'esercito americano ha prelevato dal Denali National Park la carcassa dell'autobus 142, reso celebre dal film diretto da Sean Penn e nel quale morì, nel 1992, il 'viaggiatore' americano Christopher McCandless.

Appeso a due cavi, il bus è stato trasportato in volo verso una "destinazione sicura", hanno riferito le autorità dell'Alaska, che dovranno ora decidere cosa farne. Sulla pagina facebook dell'Alaska National Guard è stato pubblicato anche un video che documenta la rimozione del bus.

Il bus era ormai da molti anni meta di pellegrinaggio di tanti turisti in cerca di avventura tra le lande sconfinate dell’Alaska. Un viaggio mistico (o ritenuto tale) che però ha causato molte vittime e costretto le autorità a intervenire in diverse circostanze per soccorrere turisti in pericolo.

"Dopo aver studiato attentamente il problema e valutato le diverse alternative, abbiamo deciso che era meglio rimuovere l'autobus dal sentiero Stampede", ha detto il commissario per il Dipartimento delle risorse naturali Corri A. Feige.

Fra il 2009 e il 2017, le autorità hanno dovuto organizzare 15 missioni per soccorrere turisti in difficoltà. Negli ultimi anni due persone sono morte nel tentativo di raggiungerlo.

Capisco che "faccia parte dell'immaginazione popolare, ma causa di questo veicolo abbandonato e deteriorato erano necessari costosi e pericolosi sforzi di soccorso. Ed era costato la vita ad alcuni visitatori", ha aggiunto Feige.