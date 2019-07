Cittadino ripara il marciapiede senza autorizzazione: dovrà pagare una maxi-multa

Un uomo di 45 anni è stato multato a Rovigo per aver riparato il marciapiede di fronte alla propria casa senza l'autorizzazione del Comune. Protagonista della vicenda raccontata dal Resto del Carlino è Lotfi Torkhani, un cittadino italiano di origine tunisina, che dovrà pagare la sanzione di ben 622 euro, con l'importo che lieviterà fino a 833 euro se non dovesse saldare entro i canonici 60 giorni. E non solo, il 45enne dovrà anche riportare il marciapiede alle condizioni precedenti ai suoi lavori di ristrutturazione.

L'uomo ha assicurato di aver agito in buona fede, ignorando che fosse necessaria un'autorizzazione del Comune. L'idea di riparare il marciapiede gli sarebbe venuta dopo aver causato dei danni per 350 euro alla sua auto, proprio a causa del tratto di banchina rotto. Il problema, come confermato da lui stesso al quotidiano, è pagare una cifra così alta:"Io non ce la faccio a pagare una cifra del genere, sono troppi soldi. Sabato sono stato dal vigile a chiedere di sistemare la cosa, a capire se c’era un’altra soluzione, ma non c’è stato verso, continuava a dirmi ‘devi pagare’. Non ha voluto sentire ragioni".