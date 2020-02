Rissa dopo il funerale: spintoni e insulti tra i parenti della defunta

Rissa furibonda al cimitero Monumentale di Torino. A darsela di santa ragione, dopo un funerale, i parenti della defunta, un’anziana ultraottantenne. Nel riportare la notizia TorinoToday spiega che tutto sarebbe nato da una lite sulla divisione dell'eredità e sul pagamento delle spese per funerale.

Alla zuffa, avvenuta all'ingresso di via Varano sotto gli occhi di numerosi visitatori del cimitero, hanno partecipato una ventina di persone tra cui i tre figli della donna. Secondo La Stampa sono volati insulti, spintoni e percosse: solo l'arrivo della polizia, sul posto con quattro volanti, ha riportato la calma. Uno dei figli della donna, un 49enne italiano, è stato denunciato per minacce. L'uomo aveva raccolto una spranga da 70 centimetri da terra.

Torino, rissa al funerale: signora trasportata in ospedale

Un'altra signora, anche lei sull'ottantina, si è sentita male ed è stata trasportata all'ospedale Giovanni Bosco. Per tutti gli altri partecipanti, non essendo stata rilevata in flagranza, sarà possibile procedere a querela contro chi ha provocato loro danni.