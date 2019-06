Battuta del cognato sull'abito della sposa: il banchetto nuziale finisce in rissa

Resterà a lungo impresso nella memoria di tutti i presenti, ma forse non per i motivi previsti. Un ricevimento nuziale si è trasformato in una rissa da film. Tutta colpa di una infelice battuta del cognato a proposito dell'abito indossato dalla sposa. A Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano, iniziano a volare gli schiaffi. Lo racconta il Corriere della Sera.

Il pranzo di matrimonio si stava svolgendo in un agriturismo. Nella rissa la peggio l'hanno avuto il fratello dello sposo e sua moglie, accompagnati in ambulanza all’ospedale di Magenta e al San Carlo di Milano, a causa di alcune contusioni. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Abbiategrasso. Probabile che non ci siano strscichi legali, nessuno vuole denunciare nessuno. La rissa è scattata intorno alle undici di sera, forse ha contribuito anche qualche bicchiere di troppo.

Il fratello dello sposo, un trentunenne, si è lasciato andare ad un apprezzamento sull’abito nuziale. Una battuta che ha offeso la sposina. Ne è nato, così, un alterco, a cui si sono presto aggiunti lo sposo e la moglie del cognato, in difesa dei rispettivi compagni. Dal battibecco alle mani il passo è stato ancora più breve e fra i quattro sono volati schiaffi e spintoni, sotto gli occhi attoniti degli altri invitati e del personale del ristorante.

E' stata riportata senza problemi la calma, ma la voglia di festeggiare, probabilmente, non è più tornata a nessuno.