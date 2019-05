Mega rissa in Parlamento: deputati portati via in barella a Hong Kong

Almeno quattro persone sono rimaste ferite nel parlamento di Hong Kong in una rissa scoppiata tra alcuni deputati dell'opposizione e altri filogovernativi su controversi emendamenti alla legge sull'estradizione. Una persona è stato scaraventata a terra ed è stata portata via su una barella, mentre un altro deputato ha lamentato di avere le vertigini dopo aver subito un duro colpo alla testa.

Le modifiche all'esame sono al centro di aspre polemiche da parte di chi ritiene che possano erodere l'indipendenza del territorio semiautonomo cinese rendendo più facile estradare presunti criminali in Cina dove potrebbero subire processi sommari per vaghe accuse legate alla sicurezza nazionale.

Ad Hong Kong, in base al principio 'un Paese, due ordinamenti' è stato garantito di poter mantenere il proprio sistema politico, legale e sociale per 50 anni a partire dal passaggio dal controllo britannico a quello cinese, nel 1997. Il mese scorso circa 22.000 persone sono scese in piazza per protestare.

A Hong Kong la pena di morte è stata abolita nel 1993, mentre nella Cina continentale è ancora praticata.