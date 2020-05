Rissa... per amore: botte tra giovani, decine di persone creano un pericoloso assembramento

Rissa, urla e decine di persone in strada. E' successo a San Severo, in provincia di Foggia, mercoledì sera intorno alle 23. Il litigio tra tre giovani, a quanto pare legato a questioni sentimentali, si è trasformato in una rissa: in strada si sono riversate circa trenta persone, creando un pericoloso assembramento. Per sedare gli animi è stato necessario l'intervento di alcune pattuglie dei carabinieri che hanno fatto allontanare le persone sopraggiunte e hanno accompagnato i tre giovani in caserma per ricostruire l'accaduto.

Nella zuffa nessuno è rimasto ferito o contuso. I tre giovani, due maggiorenni e un minorenne, sono stati denunciati per la rissa e risponderanno anche della violazione alle norme anti-Covid, scrive FoggiaToday. I militari stanno analizzato i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona per identificare gli altri soggetti che hanno contribuito a causare il nutrito assembramento.

