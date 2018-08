Lite tra rapper degenera in una maxi rissa, undici arresti | Video

Una rissa tra due rapper ha scatenato il panico al Gate1 dell’aeroporto di Parigi Orly. Booba e Kaaris sono rivali da tempo e quando per caso si sono incrociati in aeroporto con il rispettivo staff, si è scatenato il finimondo con calci, pugni e colpi proibiti scambiati al duty free dell’aeroporto.

I due erano entrambi in partenza per Barcellona e si sono incontrati per caso. Subito hanno iniziato a litigare per vecchi rancori mai risolti e alla fine il litigio è degenerato in una rissa generale. Entrambi sono stati posti in stato di fermo dalla polizia, assieme ad altre nove persone, il Gate 1 è stato temporaneamente chiuso e molti voli sono partiti in ritardo.