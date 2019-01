Il ristorante che multa i clienti che non finiscono il pasto

Siete abituati a non finire quello che avete nel piatto? Allora è meglio che vi teniate alla larga dal Gulou Hotpot di Dubai, un ristorante che sanziona con una multa i clienti che non finiscono le pietanze che hanno ordinato. Infatti, se per caso vi trovate nella città più conosciuta degli Emirati Arabi e decidete di andare a gustare le primizie cucinate dal Gulou Hotpot Restaurant, dovete consumare tutto, senza scuse e capricci.

In realtà l'offerta del ristorante è semplice, come riporta un cartello arancione che campeggia sui tavoli all'interno del locale, per due ore puoi mangiare tutto quello che vuoi al costo di 49 dirham, pari a quasi 22 euro, ma se non finisci quello che hai preso ci sarà da pagare la multa da 50 dirham, pari a quasi 12 euro.

Il motivo? Come spiegato da Patrick Ryan sul quotidiano locale The National, è un politica volta a sensibilizzare i clienti contro lo spreco di cibo, così da responsabilizzarli nel momento in cui devono scegliere cosa ordinare, pensando anche a cosa riusciranno a mangiare, senza correre il rischio che qualcosa finisca nel cestino dell'immondizia.