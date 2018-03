"La mafia si siede a tavola": l'Europa boccia il marchio della catena di ristoranti

DA EUROPATODAY - L'Unione europea dice basta. Il Tribunale comunitario ha bocciato la proposta di marchio commerciale per la catena di ristoranti spagnola «La Mafia se sienta a la mesa» («la Mafia si siede a tavola»), scelta che vede promuovere l'organizzazione criminale di tipo mafioso-terroristico come sinonimo di qualità in contrasto con il buon gusto e, soprattutto, i principi fondamentali su cui si basa l’Ue stessa.

La vicenda inizia nel 2006 quando la società spagnola La Honorable Hermandad, poi divenuta “La Mafia Franchises” ha chiesto all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) di registrare questo marchio per i suoi servizi di ristorazione. Nel 2015 l’Italia ha depositato presso l’Euipo la richiesta di far dichiarare nullo tale marchio

Passano gli anni e nel 2015 l'ex deputato di Sel, Claudio Fava (figlio di una vittima di mafia e autore di film come “I cento passi), denuncia pubblicamente il caso. A quel punto, si muove anche il governo italiano, che deposita una domanda volta a far dichiarare nullo il marchio, sostenendo che esso era contrario all’ordine pubblico e al buon costume. La domanda è stata accolta dall’Euipo.