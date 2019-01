Tutti lo danno per morto, ma lui si risveglia: funerali annullati

Si grida al miracolo a Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino, dove un uomo di 74 anni, dato per morto, si è risvegliato prima che venisse celebrato il funerale. Per Mario Lo Conte, l'anziano protagonista di questa assurda vicenda, sembrava non ci fossero più speranze, tanto che il prete aveva preparato la chiesa per dedicargli l'estremo saluto. Ma lui, lasciando tutti a bocca aperta, si è risvegliato.

A raccontarlo è lui stesso a Gianni Vigoroso del quotidiano locale Ottopagine, a cui ha lasciato una breve dichiarazione dall'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove si trova ricoverato per alcuni accertamenti: “Ero andato a fare spesa in paese, ebbi un malore e fui trasportato in ospedale ad Ariano Irpino. Il ricovero, poi il ritorno a casa, perché per me non c’era più nulla da fare. Morto, non restava che organizzare i funerali e portarmi al cimitero. Fu contattato anche il prete. Ma all’improvviso, questo mi è stato raccontato poi dai miei familiari, mi sono rialzato”.

“Oggi mi ritrovo da vivo in un letto d’ospedale qui a San Giovanni Rotondo – continua l'anziano - circondato dall’affetto straordinario del personale medico ed infermieristico e senza voler essere presuntuoso, penso ad una sola cosa: credo che Dio mi ha fatto questa grazia. Sono credente, sereno e accetto le sofferenze”.

Ovviamente i funerali di Mario sono stati annullati. Tantissime le attestazioni di affetto da parte di amici e parenti, il telefono di Mario squilla ripetutamente ed è un sollievo per tutti sentire ancora la sua voce.

