Ritrovano il cane scomparso da un mese: la sorpresa al figlio è commovente

Lo scorso novembre del cane di nome Piper si erano perse le tracce, con il giovane Carter Licata che in questo periodo ha fatto di tutto per ritrovarlo, cercandolo ovunque e lanciando appelli attraverso i social network. Ma del cane della famiglia Licata, che vive in Michigan (Stati Uniti), non vi erano notizie. Almeno fino a qualche giorno fa.

Come riporta il Daily News, dopo un mese di ricerche è arrivata la segnalazione che Carter stava aspettando: un'associazione animalista aveva ritrovato Piper. La famiglia si è subito recata a recuperare l'animale e ha voluto fare una sorpresa a Carter andandolo a prendere all'uscita da scuola con il ritrovato amico a quattro zampe.

La reazione del ragazzo, filmata e postata su Facebook dalla mamma April, è davvero commovente: Carter non riesce a trattenere le lacrime e il loro intenso abbraccio è la prova lampante di un'amicizia in grado di superare tutto, anche un mese di lontananza.