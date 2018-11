Scoprono di essere sorelle e dopo 27 anni ritrovano la madre grazie a un libro

Veronica Veneroni e sua sorella Paola Almasio erano state separate quando erano ancora bambine, adottate da due famiglie diverse. Sei anni fa si sono ritrovate tramite Facebook e grazie a un libro hanno anche incontrato la madre, 27 anni dopo l'ultima volta. Questa l'incredibile storia raccontata da Rossella Burattino sul Corriere della Sera.

Veronica e Paola sono figlie di una coppia di hyppie: Francesca, una donna italiana, e un giapponese, di nome Hiroyuchi. Insieme al fratello Francesco, hanno vissuto per anni in giro tra Thailandia, India e Indonesia, finché il padre ha deciso di tornare in Giappone. Con la madre, i tre fratelli sono quindi tornati a vivere in Italia, a Padova, in condizioni precarie, finché non sono intervenuti gli assistenti sociali. Veronica e Francesco vengono quindi dati in adozione a una famiglia a Villasanta (Monza) e Paola a una a Milano. Veronica aveva 10 anni e da quel giorno non ha più saputo nulla di Paola, finché sei anni fa lei non l'ha cercata su Facebook: oggi hanno 43 e 38 anni.

Un giorno scoprono l'esistenza di un libro, "Paglì, l'ultima hippy" di Enrico Zorzato, che racconta la vita della sua amica Francesca Bagni. Ossia la madre di Veronica e Paola, che nel frattempo aveva avuto altri due figli, Luca e Fedra.

"L’abbiamo incontrata dopo 27 anni – rivela Veronica al Corriere -. Io mi sono domandata “'chi è questa donna segnata dalla vita?', non ho avuto una bella sensazione. Mi sentivo strana. Invece, sono stata felicissima di conoscere Fedra e di vedere le mie foto da piccola in luoghi pazzeschi che ormai avevo rimosso".

Veronica ha rincontrato anche il padre, che in Giappone è "una specie di guru che tiene conferenze sull'inquinamento e le bombe atomiche". "Sono stata con lui mezza giornata, mi è bastata e ho preferito non vederlo più. È più facile riaprire delle ferite che chiuderle, ma è stato bello scoprire le tradizioni del Sol Levante con mia sorella Fedra".