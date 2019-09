Perde nel fiume il cellulare con i messaggi del padre defunto: la sorpresa dopo 15 mesi 

Nel giugno del 2018 una ragazza di nome Erica Bennett perse il suo smartphone durante una gita al fiume Edisto, nel South Carolina (Stati Uniti), senza nessuna possibilità di poterlo recuperare. Una perdita importante per la ragazza, non tanto per il valore economico dell'apparecchio, ma per il suo contenuto: in quel cellulare Erica conservava gli ultimi messaggi del padre, ormai defunto.

La storia sembrava finita qui e invece, 15 mesi dopo, per Erica è arrivata una sorpresa incredibile. Come racconta Abc News, un sub di nome Michael ha rinvenuto lo smartphone durante un'immersione nel fiume e, nonostante fosse passato più di un anno, la custodia impermeabile aveva mantenuto quasi intatto il cellulare.

Dopo averlo riportato a casa il giovane lo ha messo in carica e, a sorpresa, lo smartphone si è acceso. In questo modo Michael è riuscito a contattare Erica e a restituirglielo: a parte lo schermo un po' rovinato, il cellulare era ancora in buono stato.

Il sub che ha rinvenuto il cellulare è anche uno youtuber, così ha ripreso tutte le fasi della storia, dal ritrovamento dell'apparecchio alla consegna alla proprietaria, con il filmato che ha superato le 40mila visualizzazioni su YouTube.