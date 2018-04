Storie a lieto fine: ritrovata la bici speciale rubata a un ragazzo autistico

E' stata ritrovata la bicicletta speciale rubata a un ragazzo autistico qualche giorno fa. Il padre aveva lanciato un appello tramite i giornali nella speranza che i ladri la facessero ritrovare o che qualcuno potesse avere informazioni utili al ritrovamento.

La bici rubata è uno speciale tipo di tandem, chiamato "hug-bike", che permette a chi sta dietro di condurre il mezzo, abbracciando il passeggero seduto davanti: era importantissima per il piccolo Edoardo, perché tramite questa bicicletta riusciva in qualche modo a sentirsi più libero.

A trovarla, come scrive Il Tirreno, è stato un cittadino romeno, il quale aveva saputo che un suo connazionale aveva acquistato per 250 euro il tandem da un italiano. Riconosciuta la bicicletta come rubata, che era già pronta ad essere spedita in Romania su un pullman, ha consigliato l'amico di riconsegnarlo subito alla polizia, che ha poi avvisato la famiglia di Edoardo.

La riconsegna ufficiale è avvenuta nel corso della festa della Polizia che si è svolta al Centro Pecci.