Esce di casa per andare a scuola e sparisce per otto anni: ritrovato grazie a "Chi l'ha visto"

Era scomparso quando era solo un ragazzino, è stato ritrovato dopo otto anni. Una vicenda toccante quella raccontata ieri sera a "Chi l’ha visto", il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di persone scomparse. Il giovane, all’epoca 16enne, era uscito di casa per andare alla scuola serale senza più fare ritorno. La famiglia aveva sporto subito denuncia alla forze dell’ordine, ma nonostante gli appelli del ragazzo non si è saputo più nulla per otto lunghi anni.

Ragazzino ritrovato otto anni dopo grazie a "Chi l'ha visto": la storia

La svolta è arrivata nei giorni scorsi, dopo che gli zii Michele e Ramona hanno deciso di contattare di nuovo "Chi l’ha visto" per lanciare un altro appello. "Ci manca tantissimo non c’è giorno che non lo pensiamo. Torna a casa".

E all’improvviso, inaspettatamente, accade qualcosa. Una telespettatrice di Genova, guardando le foto degli scomparsi sul sito di "Chi l’ha visto", riconosce quel ragazzino: le ricorda qualcuno che ha già incontrato nella sua città. Quando la trasmissione va in onda le segnalazioni si moltiplicano: arrivano email, messaggi, telefonate. Gira un ragazzo che sembra proprio lui. Arriva anche un video, e la somiglianza è straordinaria. Michele e Ramona, insieme a Lina, la moglie di Michele, partono subito per Genova.

L'incontro tra gli zii e il nipote a Genova

Il resto è documentato dalle toccanti immagini andate in onda ieri sera su Raitre. L’incontro tra gli zii e il nipote, sotto i portici di Genova, è emozionante. Il giovane, che oggi ha 24 anni, aveva scelto la vita di strada. Ora i suoi familiari hanno potuto finalmente riabbracciarlo. "Averlo ritrovato è una gioia grandissima. Grazie a tutti, grazie Genova. Non ce lo aspettavamo più".

“Grazie a tutti! Grazie #Genova!”: Gli spettatori ritrovano il sedicenne scomparso otto anni fa dalla provincia di #Roma. I familiari ringraziano a #chilhavisto. pic.twitter.com/wif95AtTGv — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 1, 2020