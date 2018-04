Vitalizi... e barba: Fico ci dà un taglio (ma non va dal barbiere della casta)

Il neo presidente della Camera Roberto Fico si è speso in prima persona sul tema dei vitalizi, la rendita concessa ai politici al termine del mandato parlamentare e che si protrae a vita: il Movimento 5 stelle ha promesso di tagliarli in due settimane. Lotta ai privilegi attraverso leggi ma anche gesti simbolici: è questo il mantra dei pentastellati.

E dopo l'arrivo alla Camera in autobus (con polemiche annesse), anche sbarbarsi assume un significato politico per il numero uno di Montecitorio. Fico si è concesso una spuntatina alla barba in centro a Roma, ma lontano dal Palazzo. Niente barbiere della Camera con stipendio da manager per lui, scrive Il Messaggero che lo ha immortalato in una foto: "E' un messaggio del grillino alla casta del Palazzo".