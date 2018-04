Le Iene accusano: "Roberto Fico ha una colf in nero?". Lui nega: "E' un'amica"

"Robero Fico ha una colf pagata in nero?". Questa la domanda che si pongono le Iene. Il presidente della Camera nega, ma una "segnalazione" giunta al programma di Italia 1 racconta "tutta un'altra versione".

In attesa della messa in onda del servizio completo, le Iene sul loro sito spiegano di aver interpellato Roberto Fico durante i giorni del mandato esplorativo affidatogli dal presidente Mattarella. "Nella casa in cui vivo a Napoli con la mia compagna non ci sono né ci sono mai stati collaboratori domestici a qualunque titolo né con contratto né senza”, sostiene Fico, secondo quanto riferito dalla iena Antonino Montelone. Al massimo parla di “una carissima amica della mia compagna Yvonne”. “Si aiutano a vicenda”, chiarisce Fico.

Secondo le Iene,

"una persona che abita nella sua stessa via a Napoli però sostiene che in casa sua lavorerebbe tutti i giorni feriali e da anni 'Imma, una persona che conosco bene: fa la baby sitter, fa le pulizie, le viene promesso un contratto a tempo indeterminato che non le è stato mai fatto'. Non solo, ad aiutarla ci sarebbe stato anche 'Roman, un ragazzo ucraino senza permesso di soggiorno', poi mandato via per evitare scandali subito dopo l’elezione a presidente della Camera.

Le Iene sono riusciti a parlare con Imma.

Alla fine siamo riusciti a parlare con Imma che ci ha detto che le pagano i contributi “perché loro a queste cose ci tengono”, ma ha anche confermato che lavora come colf a casa di Fico a Napoli, “da mezzogiorno alle tre e dalle sei alle sette e mezzo, dal lunedì al venerdì, per 5 giorni a settimana e da più di cinque anni, per 500 euro al mese”. Cosa che il presidente della Camera ha negato (“Quali contributi… se ci fosse un rapporto di lavoro allora ok…”, ha anche detto).

"Dove sta la verità?", chiedono le Iene, che annunciano anche una "testimonianza decisiva".