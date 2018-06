Morire di tumore a soli 8 anni: la storia di Neja

"Continuo a lottare perché non voglio vedere altri bambini morire, come mia figlia Neja". Con queste parole Laura Ruggeri inizia a raccontare il dramma che, nell’ottobre del 2016, ha colpito la sua famiglia residente a Piana del Sole, a pochi chilometri di distanza dalla discarica di Malagrotta, a Roma.

Un glioblastoma multiforme, tumore rarissimo al cervello, si è portato via questa bambina di soli 8 otto anni e in pochissimi mesi. "Ha avuto un malore all’improvviso e l’abbiamo portata di corsa all’ospedale - racconta Laura - mai avrei immaginato che potete essere un tumore. In soli otto mesi ho visto Neja spegnersi. Quando era ormai troppo stanca le ho detto di andare".