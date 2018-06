Plico sospetto, parroco chiama i carabinieri: nel confessionale due buste con 36mila euro

Ben 36mila euro in contanti. È la somma rinvenuta all’interno di due buste lasciate da ignoti nel confessionale della Chiesa di Santa Maria delle Fornaci, a Roma, a due passi dal Vaticano.

È stato il parroco a chiamare i carabinieri della Stazione Roma San Pietro dopo aver notato il plico sospetto nel confessionale della parrocchia. A seguito dell’ispezione, i militari hanno rinvenuto due buste di plastica contenenti, in totale, 36mila euro in contanti.

Al momento nulla si sa circa la provenienza del denaro. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di una somma donata in forma anonima da qualche benefattore. I carabinieri però vogliono vederci chiaro e stanno indagando per far luce sull’insolito ritrovamento.

(La Chiesa di Santa Maria delle Fornaci, Google Maps)