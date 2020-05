Precipita dal sesto piano mentre pulisce le finestre: morta una donna

Una donna di 63 anni ha perso la vita nel quartiere di Cinecittà Est, a Roma, dopo essere precipitata dalla finestra del sesto piano del proprio appartamento mentre era intenta a pulire le finestre.

Come racconta Mauro Cifelli su RomaToday, a chiamare i soccorsi intorno alle ore 10,30 di sabato 16 maggio sono stati alcuni condomini, che avevano visto il corpo privo di vita della donna nel pozzo luce del condominio. Intervenuti sul posto i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso di una donna, poi identificata in una 63enne italiana.

Sul posto per svolgere accertamenti sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cinecittà, quelli della Compagnia Casilina e gli investigatori del VII Nucleo di via in Selci. Entrati nell’appartamento al sesto piano i militari dell'Arma hanno trovato accanto alla finestra del bagno aperta da cui è precipitata la donna una piccola scala, di quelle che si usano per le faccende domestiche, accanto ai prodotti per le pulizie dei vetri.