Roma, donna trovata morta con dello scotch sulla bocca

Una donna di 70 anni trovata morta in casa con la bocca e il naso coperti dallo scotch. Succede nel quartiere Talenti, a Roma. A chiamare i soccorsi è stato un familiare della vittima. Ma una volta arrivati sul posto i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 70enne.

Secondo i primi accertamenti della polizia sul corpo della donna non sono stati trovati segni evidenti di violenza. Ascoltati i familiari, fra le ipotesi più probabili quella del suicidio.

Massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine che indagano sull'accaduto per ricostruire quanto successo. Al momento la polizia non esclude comunque nessuna pista. Sul corpo dell'anziana è stata disposta l'autopsia.