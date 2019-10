Roma Termini, fast food e ristoranti in bilico: "Almeno 220 lavoratori a rischio licenziamento"

Con l'imminente cessazione del contratto di locazione stipulato da Chef Express con Grandi Stazioni Retail, diversi locali, da McDonald’s a Gourmet Mr. Panino, verranno riconsegnati per eseguire lavori di ammodernamento. Così, in un futuro non molto lontano molti addetti potrebbero trovarsi disoccupati