Paolo, in carrozzina dalla Lombardia alla Sicilia: "Credete nelle vostre capacità"

Per tutti è Paolo, ma all'anagrafe è Rupp Bruno. Ha in mente di fare un'impresa che resterebbe nella storia: percorrere tutta l'Italia, da nord a sud, con la sua carrozzina. Ha 68 anni e a causa del diabete di cui soffre da qualche anno ha perso entrambe le gambe.

Ma la voglia di vivere e di sognare è inarrestabile. Ha ribattezzato il suo progetto 'Trekking rottellando verso sud': dal prossimo aprile attraverserà l'Italia da nord a sud, precisamente dalla Brianza fino a Catania, percorrendo 1267 chilometri.

Una foto di Rupp Bruno (Foto Facebook)

Grazie al supporto di un team di giovani amici, Paolo ha modificato la sua carrozzina elettrica, sulla quale porterà un carrellino, una tenda e dell'attrezzatura da campeggio. Dei pannelli solari, inoltre, aumenteranno l'autonomia delle batterie. "Farò un viaggio che sarà come un trekking - racconta l'uomo in un video pubblicato sulla pagina Facebok dedicata all'impresa - cioè come se camminassi a piedi". L'obiettivo dell'ebanista è ammirevole, semplice e d'impatto: motivare altre persone con disabilità a credere nelle proprie capacità. Forza Paolo!