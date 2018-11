“Incentivi per rottamare le auto”: la proposta di Costa

Avete un'auto di classe Euro 3 o inferiore? Sono in arrivo degli incentivi per la rottamazione dei veicoli che appartengono a queste categorie. Ad annunciare la possibile buona notizia per gli automobilisti è stato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che ha rilasciato un'intervista al mensile dell'Aci 'L'Automobile'. Il ministro ha rivelato di aver "attivato un dialogo con il ministero dei Trasporti" e con il collega Danilo Toninelli "nel totale rispetto delle competenze di ciascun dicastero, sul tema dell'incentivazione e sostituzione delle vetture diesel e benzina dall'Euro 3". "Ritengo che ci sia un buon accordo per trovare una soluzione condivisa da entrambi", sottolinea Costa, che si è anche impegnato a favore della mobilità elettrica.

"Le auto elettriche rappresentano uno dei migliori sostituti alle auto maggiormente inquinanti", sostiene il ministro, spiegando che il suo ministero "è promotore di accordi con gli altri ministeri coinvolti per la ricerca di una soluzione ottimale. Inoltre - aggiunge Costa - l'auto elettrica fa parte del sistema nuovo di concepire la tutela ambientale e della salute e questo è un tema su cui prometto il mio massimo impegno affinché il Governo si faccia promotore della sua diffusione". Ma per fare festa è ancora presto: i nuovi incentivi alla rottamazione al momento sono soltanto una proposta, ma presto potrebbero diventare realtà.