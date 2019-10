Sorpreso mentre ruba un dentifricio: muore d'infarto davanti alla polizia

Stroncato dalla vergogna: un uomo di 67 anni è morto a causa di un infarto dopo essere stato sorpreso a rubare un dentifricio e uno shampoo in un supermercato di Bolzano.

Come riporta il quotidiano l'Adige, il 67enne è stato notato dal personale del MiniPoli di piazza Matteotti mentre si metteva in tasca i prodotti.

Notato l’uomo che si metteva in tasca il dentifricio, la direzione del centro commerciale ha chiamato la polizia. L’uomo è stato colto da un malore quando sono arrivati gli agenti. Inutile l'intervento del 118, per lui non c'è stato nulla da fare.