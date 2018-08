Papà in difficoltà ruba per fame da un magazzino: il gesto commovente dei proprietari

Lo hanno fermato dopo che aveva rubato un melone, delle uova, del pane e un po' d'olio. Generi alimentari di prima necessità, quelli rubati da un 53enne di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, dal magazzino di un ristorante sul lungomare.

I proprietari del locale, dopo essere stati avvisati dai carabinieri che avevano fermato l'uomo, hanno deciso di non sporgere denuncia e lasciargli la refurtiva.

"Lo avrebbe fatto chiunque", hanno commentato i gestori a Cronache Maceratesi.

"Non conosciamo direttamente questa persona, ma i carabinieri ce lo hanno segnalato come un pover'uomo in difficoltà e abbiamo preferito non complicargli ulteriormente la vita. Ci hanno detto che era un padre di famiglia".