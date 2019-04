Rubata la bici speciale di un bimbo disabile, l’appello del papà: “Ridatecela, fatelo per lui”

Ignoti hanno rubato la bici speciale di un bimbo disabile di undici anni, che gli permetteva di vivere il quartiere e girare felice.

È successo a Roma, nel popolare quartiere di Corviale, alla periferia sud ovest della Capitale. Lo scorso 9 aprile, come racconta Lorenzo Nicolini su RomaToday, qualcuno è entrato nell’androne della palazzina e ha rubato dal sottoscala la bici a tre ruote con cestino del piccolo Riccardo. I genitori hanno condiviso la foto della bici rubata su Facebook, sperando di ritrovarla.

“Tanti residenti di Corviale e tanti genitori dei bambini dove va a scuola nostro figlio ci hanno contattato. Chi vuole ricomprale la bici, chi fare una donazione, chi ci sta aiutando a cercarla. Non ci aspettavamo un affetto così spontaneo, puro. Siamo commossi”, ha raccontato il papà a RomaToday.

“Non sappiamo chi possa aver rubato la bicicletta di Riccardo", ha spiegato. Quel mezzo speciale non può essere rivenduto ed è anche difficile da smontare. "Stiamo ancora aspettando qualche giorno prima di fare la denuncia, vogliamo dare l'opportunità al ladro di redimersi. Che sia stata una ragazza o un furto non importa. Chi l'ha presa basta che la lasci in qualsiasi punto di Corviale o anche Casetta Mattei. Lo faccia per nostro figlio", è l’appello del papà di Riccardo

Se qualcuno avesse visto la bicicletta di Riccardo può contattare la redazione di RomaToday a romatoday@citynews.it numero whatsapp 3938288266