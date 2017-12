Ladri in ospedale: rubati tutti i regali di Natale dei bambini ricoverati

La notte scorsa ignoti hanno rubato i regali di Natale destinati ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale di Sanremo. Medici, infermieri e tutti altri lavoratori dell'ospedale si sono detti sbigottiti da quanto accaduto, racconta La Stampa, ma anche preoccupati.

Chi ha compiuto il furto doveva conoscere bene la routine e il funzionamento del reparto, poiché ha agito quando non c'era nessuno nei paraggi.

Probabilmente i ladri hanno utilizzato dei borsoni per portare via i regali, dopo aver smontato persino una cucina componibile giocattolo donata in settimana al reparto da parte di una nota azienda che si occupa di prodotti per la puericultura.

Tutti hanno lavorato affinché i bambini non si accorgessero di niente, cercando di recuperare nuovi regali da sostituire a quelli rubati. Resta però l'amarezza e lo sconcerto per un gesto che il direttore generale definisce "ignobile".