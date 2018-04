L'appello della neomamma Cristina: "Ridatemi l'orsacchiotto col nome di mio figlio"

Una neomamma ha pubblicato su Facebook un appello per ritrovare l'orsetto con il nome suo bimbo appena nato portato via dal reparto di ostetricia dell'ospedale di Varese. Il suo post su Facebook è diventato virale.

Quella Cristina Gherardi è una richiesta gentile, come spiega l'edizione milanese di Repubblica, per riavere indietro un oggetto economicamente di poco conto ma con un grandissimo valore affettivo.

"Non voglio far polemiche", dice. "Potreste riportarlo alle ostetriche, per favore?". Gentilezza ed educazione per rispondere a un gesto meschino.