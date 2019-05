Ruota 'volante' gli distrugge l'auto: salvo per miracolo

Un uomo è uscito praticamente illeso dall'impatto con una ruota caduta dal rimorchio di un camion, che ha colpito la vettura su cui viaggiava a forte velocità. Il mezzo pesante viaggiava nella corsia opposta dell'autostrada di Birmingham, in Inghilterra, quando lo pneumatico si è staccato e ha iniziato a rimbalzare per strada, finendo sulla Peugeot del malcapitato. La ruota ha sradicato il tettuccio dell'auto e distrutto gran parte del parabrezza, non colpendo per fortuna l'uomo alla guida.

Come racconta anche Sky News, l'incidente poteva tramutarsi in una terribile tragedia. Una convinzione espressa anche dalla polizia del Lancashire in un tweet: ''Per puro caso il guidatore ha deciso di non portare il figlio in viaggio con sé. La ruota volante, dopo aver solo sfiorato il fortunato automobilista, si è posizionata a metà fra il posto del passeggero e le zone posteriori. Poteva essere una tragedia, avrebbe ucciso chiunque in automobile, tranne il guidatore".

Dopo l'incidente l'uomo ha avuto il sangue freddo di togliere la vettura dalla carreggiata e posizionarla in un'area di sosta, in attesa dell'arrivo della polizia, che lo ha definito 'l'uomo più fortunato del mondo'.

The driver of this car is the luckiest person in the world right now. This tyre detached from an HGV on the M6 at jct28, crossed the central barrier & struck an oncoming vehicle. How they got it to the shoulder and got out is beyond us. Thankfully minor injuries. #T1TacOps pic.twitter.com/Z6chvf7ubD