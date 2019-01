Russia, neonato estratto vivo dalle macerie dopo il crollo di un palazzo di 10 piani

Un bimbo di 11 mesi è stato miracolosamente tratto in salvo dalle macerie di un palazzo crollato ieri a Magnitogorsk, in Russia, nella regione degli Urali. Portato in ospedale, il bambino è cosciente, riferisce l'agenzia stampa Tass. Il suo stato è considerato "critico" ma i medici si dicono ottimisti. Intanto prosegue il lavoro dei soccorritori che hanno estratto un ottavo corpo dai resti del palazzo di dieci piani.

Il governatore della regione ha raccontato che i soccorritori hanno rinvenuto il piccolo dopo averlo sentito piangere. Il bambino era ben coperto, cosa che lo ha aiutato a sopravvivere al freddo intenso, in una città dove la temperatura media di giorno è attorno a -17 gradi. La madre, sopravvissuta alla tragedia, ha potuto raggiungere il figlio in ospedale. L’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas. Al momento risultano ancora 37 dispersi.

Il momento in cui il piccolo viene tratto in salvo | Video