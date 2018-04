Al supermercato coi sacchetti per la verdura portati da casa: c'è l'ok del Consiglio di Stato

Non ci sono più dubbi, "carta canta". Via libera all'utilizzo, al supermercato o dal fruttivendolo, dei sacchetti monouso per frutta e verdura portati da casa o acquistati altrove.

Potranno però essere utilizzati solo sacchetti conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, ovvero i cosiddetti bioshopper ultraleggeri.

Quindi gli operatori del comparto alimentare non potranno impedire questa facoltà al consumatore, né l'utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere prodotti ortofrutticoli, autonomamente reperiti dal cliente.

Come spiega nel dettaglio ItaliaOggi, lo ha stabilito, con un parere del 29 marzo scorso (n. 859), il Consiglio di Stato. Il chiarimento riguarda, in particolare, la disciplina dettata dall'articolo 226-ter del dlgs 152/2006, circa l'utilizzo nei supermercati dei sacchetti biodegradabili e compostabili usati per gli alimenti sfusi. E il successivo obbligo, introdotto dall'art. 9 bis, del decreto legge 91/ 2017 (dl Mezzogiorno, ndr), convertito nella legge n. 123/2017, di ridurre l'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, per attuare la direttiva Ue n.720 del 2015. Riduzione che passa attraverso l'applicazione di una sorta di «tassa» sui sacchetti della spesa, che prevede, nello specifico, il pagamento obbligatorio e trasparente (nello scontrino) dei sacchetti biodegradabili, per frutta, verdura ed altri generi alimentari, ad un costo compreso tra 5 e 10 centesimi cadauno

Era stata presentata un'istanza dal ministero della salute, che aveva chiesto se fosse possibile, per la clientela, usare bio-shopper acquistati altrove negli esercizi commerciali e se i titolari dei supermarket fossero obbligati o meno a consentire il loro utilizzo.