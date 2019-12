Un tappeto rosso di sacchetti della spesa: il regalo di Natale per i poveri

Miracolo di Natale a Iglesias, in Sardegna. La distesa di buste che si vede nelle foto del Comune non è spazzatura, ma un grande regalo che i cittadini sardi hanno voluto fare ai meno fortunati. Un tappeto di sacchetti che contengono ogni tipo di genere alimentare, dalla pasta al pane, passando per dolci e salumi.

La distesa di sacchetti è avvenuta in via Azuni, come testimonia una foto circolata sui social nelle ultime ore. Un grande gesto di solidarietà da parte degli abitanti del Comune sardo, che conta circa 26mila anime. Il Comune di Iglesias, che aveva pubblicato su Facebook le immagini della distesa di sacchetti, ha confermato che i doni sono già arrivati a destinazione.