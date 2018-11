Sacerdote scommette 120mila euro su internet: "Mi sono lasciato convincere"

E’ stato rimosso dalla sua posizione con un’accusa infamante: aver sottratto 120mila euro di fondi per scommettere e giocare on line. A commettere la leggerezza non è stato un dipendente qualsiasi, bensì un sacerdote tedesco, in servizio in una parrocchia della città di Ballenstedt. Il vescovo di Magdeburgo Gerhard Feige ha deciso di liberare il parroco dalle sue funzioni di pastore a Ballenstedt, come annunciato dalla stessa diocesi.

Era stato lo stesso parroco, dopo essere stato scoperto, a offrire le sue dimissioni. Ora rischia anche di essere incriminato per frode. A quanto riportano i media tedeschi, l’uomo avrebbe speso il denaro sottratto dalle offerte dei fedeli per giocare ad un casinò on line illegale. "Mi sono lasciato convincere da dei truffatori" si è giustificato il parroco. La diocesi ha chiesto la restituzione della somma sottratta illegalmente.