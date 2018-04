Assorbenti e rischio di choc tossico: come stanno le cose

Secondo un recente studio di una università francese, l'uso di tamponi mestruali intravaginali può essere responsabile di "rari casi di sindrome da shock tossico”. I sintomi - riferisce Adnkronos - includono febbre alta, vomito, diarrea, stato confusionale ed eruzioni cutanee. A rischio le donne con un'infezione intima da Staphylococcus aureus che produce tossina 1 da sindrome da shock tossico 1.

Nello studio, Gerard Lina dell'Università Claude Bernard di Lione (Francia) e i suoi colleghi hanno esaminato il ruolo di 15 fra tamponi attualmente in commercio e coppette mestruali sulla crescita di S. aureus e la produzione della tossina, in un laboratorio progettato per riprodurre le condizioni all'interno della vagina durante l'uso di questi dispositivi. Ebbene, il legame c'è.

Ma "i nostri risultati non supportano l'ipotesi che suggerisce che tamponi composti esclusivamente da cotone organico potrebbero essere intrinsecamente più sicuri di quelli in cotone misto e rayon, o viscosa o ancora dei tamponi composti interamente di viscosa".