Rischia di soffocare in classe: bambina di 7 anni salvata dalla maestra

La prontezza della maestra Stefania ha evitato il peggio. Sono stati attimi di paura alla scuola primaria di Villa Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Oristano.

Una bambina di sette anni ha rischiato di soffocare per colpa di una caramella andata di traverso. Una maestra non ha perso nemmeno mezzo istante, le ha praticato la manovra di Heimlich, riuscendo subito a liberare le vie respiratorie.

Bambina di 7 anni salvata dalla maestra a Villa Sant'Antonio (Oristano)

E' la madre stessa della piccola a raccontare all'Unione Sarda come sono andate le cose. La donna è stata contattata per telefono dalla figlia subito dopo il fatto, e si è precipitata a scuola.

"Quando ho visto mia figlia tranquilla mi sono calmata anche io, la maestra mi ha abbracciata più volte: 'Va tutto bene', continuava a ripetermi. L'esperienza è stata bruttissima, ma mai potrò ringraziare abbastanza Stefania per quanto ha fatto e per aver salvato mia figlia".

Come fare la manovra di Heimlich

Si tratta di una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree. Costituisce un'efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento.

Si esegue utilizzando mani e braccia per esercitare una serie di rapide e profonde pressioni sull'area addominale della vittima sotto lo sterno e sopra l'ombelico, dirigendo la spinta verso l'alto in modo da comprimere il diaframma. Ciò provoca la compressione dei polmoni, esercitando così una spinta pneumatica sull'oggetto che ostruisce la trachea, in modo da provocarne l'espulsione. Rappresenta un potente e artificiale colpo di tosse.

Come effettuare la manovra di Heimlich nei bambini per liberare le vie respiratorie ostruite da corpi estranei in un'infografica realizzata da Ansa-Centimetri, Roma, 29 maggio 2019. ANSA/CENTIMETRI