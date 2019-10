Salvatore e Mariano, scomparsi nel nulla 27 anni fa: "Forse vicini alla soluzione"

Di Salvatore Colletta e Mariano Farina non si hanno più notizie dal lontano 31 marzo 1992. I due giovanissimi, rispettivamente di 12 e 15 anni, scomparvero da Casteldaccia (Palermo) senza lasciare traccia ma ora, ventisette anni dopo, sembrerebbe arrivata la svolta sul caso.

Sulla scomparsa dei due ragazzini "c'è probabilmente l'ombra della mafia", dicono Nicola Morra e Davide Aiello della commissione parlamentare antimafia. "La Dda sta svolgendo accertamenti e seguendo nuove ipotesi investigative – spiegano – Faremo il possibile per supportare il lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine".

Come ricostruisce PalermoToday, Salvatore e Mariano scomparvero dopo aver marinato la scuola e aver fatto scorta di bibite e merendine il 31 marzo 1992. I due erano insieme a un amico quando comprarono succhi di frutta e biscotti per un totale di ottomila lire che addebitarono sul conto della famiglia Farina. Al momento di congedarsi dall'amico, Salvatore e Mariano dissero di non voler ritornare a casa. "Vogliamo fare un giro per vedere com'è la vita" dice Mariano. Poi il nulla. L'orologio di Mariano trovato sulla spiaggia è l'unica traccia lasciata dai ragazzi.

Salvatore e Mariano scomparsi, 27 anni di silenzi e angoscia

Del caso si occupò anche la trasmissione "Chi l'ha visto?". Venne fuori che Mariano, per esempio, aveva il mito dell'America, dove aveva già vissuto da piccolo con la famiglia, fino al '90, e dove sognava di ritornare. Si tornò a parlare anche del caso di tre bambini scomparsi nel 1968 a poca distanza da Casteldaccia e mai ritrovati e arrivano decine di segnalazioni e telefonate che alimentarono anche le speranze di un ritrovamento, presto drammaticamente fugate. Tra le varie piste, quella di un camionista che avrebbe incrociato i due al mercato di Bagheria, mentre chiedevano l'elemosina vicino a un palo, e quella di un possibile avvistamento in un insediamento rom al porto di Termini Imerese. Ora, dopo 27 anni e mezzo dopo, la possibile nuova svolta.