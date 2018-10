Scomparso e ritrovato 'senza memoria' in Scozia, è indagato: "Forse sta simulando"

Salvatore Mannino è stato indagato per simulazione di reato. Lo riferisce Il Corriere della Sera. Il sospetto degli inquirenti infatti è che l'ex dirigente d'azienda e imprenditore di Lajatico, scomparso da casa un mese fa e ritrovato apparentemente senza memoria ad Edimburgo, stia fingendo di non ricordare nulla. Da quando è stato ritrovato privo di conoscenza nella cattedrale di Sant'Egidio, Mannino si esprime solo in "broken English", un inglese decisamente scolastico, e sostiene di non riconoscere né la moglie né i figli.

«Si esprime in un inglese infantile e non dice una parola d’italiano», avevano confermato gli psichiatri dell’ospedale di Edimburgo che avevano giudicato quell’uomo un caso clinico. I carabinieri hanno coinvolto anche alcuni medici psichiatri che avrebbero espresso dubbi sul suo racconto

Il giallo della scomparsa

La mattina del 19 settembre, Mannino ha lasciato la propria casa di Lajatico, nel pisano. Nell'abitazione è stata ritrovata una valigetta con 10.500 euro contanti e un foglio con una sequenza numerica, decifrata poi dal figlio maggiore, studente di ingegneria aerospaziale alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.