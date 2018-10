Salvatore Mannino non ricorda nulla, il mistero è fitto: per ora non torna in Italia

E' fitto il mistero su quanto realmente successo a Salvatore Mannino, l'italiano scomparso nella nulla da Lajatico (Pisa) e poi ritrovato senza memoria ad Edimburgo, Scozia. In Scozia con lui ora c'è la moglie, che l'ha raggiunto nell'ospedale dove è ricoverato in stato confusionale da settimane: in questi giorni la donna sta cercando invano di aiutare l'imprenditore 52enne con fotografie e ricordi. Ma Salvatore non riconosce nessuno dei suoi familiari.

Era il 19 settembre quando svanì dopo aver accompagnato i figli a scuola: a casa aveva lasciato uno strano messaggio (decifrato poi dal figlio più grande, in cui chiedeva "perdono") e più di 10mila euro in contanti.

Salvatore Mannino non ricorda nulla

La situazione è resa ancor più complessa dal fatto che Mannino non è più in grado di parlare in italiano, ma si esprime solo in un inglese rudimentale: non sa spiegare come sia arrivato in Scozia. L'obiettivo dei familiari è riportare Salvatore a casa, in Toscana, non appena possibile. Non sarà a breve, però. Mannino non è ancora nelle condizioni di affrontare un viaggio di alcun tipo. Il caso tiene banco anche sui giornali d'oltremanica.