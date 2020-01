Blitz al citofono, il 17enne accusato da Salvini: "Non sono uno spacciatore, ora denuncio"

"Sono pieno di precedenti, in passato ho fatto di tutto e di più", ma ora "vado a scuola, sono un ragazzo normalissimo, non mi manca niente". Lo dice a Fanpage il ragazzo di 17 anni di origine tunisina accusato di spacciare droga insieme al papà da una residente del quartiere Pilastro, a Bologna. A suonare al loro citofono è stato Matteo Salvini in persona. "Buonasera, ci può far entrare? Ci hanno segnalato una cosa spiacevole che vorrei smentisse. Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio del quartiere, è vero?". Queste le parole pronunciate in diretta facebook dal leader leghista. Che poi ha aggiunto. "C’è chi dice che lei e suo figlio spacciate". "Come non c’è nessuno? Lei chi è?". E poi di nuovo: "Lei chi è? Sto parlando con un fantasma?".

Matteo Salvini e il blitz contro lo spaccio, video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Caricamento in corso . . . Caricamento dello spot . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Parla il 17enne accusato di spacciare: "Domani denuncio"

Quando Salvini ha citofonato alla porta il 17enne non era in casa. Ma quel 'blitz', arrivato dopo la segnalazione di una residente, non lo ha lasciato indifferente. Tanto che ora vuole denunciare la signora che ha accompagnato il leader della Lega sotto casa sua.

"Mia madre ha 67 anni, mio padre si spacca il culo, se vai a casa trovi i vestiti di Bartolini - ha detto il ragazzo a Fanpage.it - Lui ci è rimasto molto male". Nessun giro di spaccio assicura il ragazzo. Il padre è un uomo per bene, e suo fratello è uno "che non fa queste cose, lui gioca a calcio". E la signora che lo ha accusato? "Domani vado in procura e la denuncio per diffamazione" taglia corto il 17enne.