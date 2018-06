Censimento sui rom, Salvini colleziona un'altra querela

Dopo quella presentata dal parlamentare di Leu Roberto Speranza, Matteo Salvini 'colleziona' un'altra denuncia per istigazione all'odio razziale. Questa volta, come riporta Il Pescara, a presentare formale querela è la fondazione Romanì Italia che non ha gradito (eufemismo) le affermazioni del ministro dell'Interno sui rom e l'annuncio di voler censire la popolazione nomade presente in Italia.

Questa mattina il presidente della Fondazione Nazzareno Guarnieri ha dunque presentato una denuncia presso la Procura della Repubblica di Pescara per istigazione all'odio razziale.

Il documento è stato redatto con la consulenza dell’avvocato Giulio Calvani di Molfetta, iscritto al foro di Trani. Nell’esposto-querela, corredato di allegati e link video, sono dettagliatamente testimoniate le frasi del leader della Lega.

Nella denuncia si legge:

Il senatore Salvini ha scientemente travalicato il limite del legittimo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero previsto dall’articolo 21 della Costituzione, annunciando la volontà di procedere con un censimento su base etnica dei “rom” vietato dal nostro ordinamento giuridico e dalle Convenzioni internazionali, cui l’Italia ha aderito, istigando in tal modo alla discriminazione nei confronti della minoranza rom in Italia

Ma Guarnieri annuncia querele anche per tutti i soggetti ritenuti responsabili del presunto reato di istigazione all'odio razziale a "titolo di concorso".