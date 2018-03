Salvini-Di Maio, il "bacio" sui muri di Roma

Un "bacio" tra Salvini e Di Maio sui muri di Roma. TVBOY colpisce ancora. Dopo il Papa e Trump, dopo Virginia Raggi-Wonder woman, nella notte è arrivato il murale che raffigura il bacio tra Salvini e Di Maio. Il murale è comparso in via del Collegio Capranica alla vigilia delle votazioni per i membri del Senato e della Camera. Sul posto - riferisce RomaToday - si sono precipitati i Carabinieri che invieranno una segnalazione alla Procura. Attivato il servizio decoro. L'opera è stata nel frattempo censurata con l'apposizione di alcuni cartoni per coprirla.

In via dei Pianellari un'altra opera è comparsa sul muro nella notte. Raffigura Giorgia Meloni con un bimbo di colore in braccio. Commenta sui social l'artista: "Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia folgorata sulla via di damasco, si pente e decide di dedicarsi al volontariato per Proactivaopenarms e Savethechildren e di dedicarsi come volontaria ad aiutare i bambini rifugiati".