Salvini a Floris: "Posso togliere la mascherina se parlo con una signora?". Il conduttore lo gela: "Eh, no"

Botta e risposta a DiMartedì (La7) tra Matteo Salvini e il conduttore Giovanni Floris. Il segretario della Lega è apparso piuttosto in difficoltà nel giustificare le immagini della manifestazione del centrodestra a Roma, durante la quale era stato immortalato con la mascherina abbassata mentre scattava un selfie con almeno due manifestanti, come documentato dalle foto ANSA che trovate in basso.

Uno scambio di battute piuttosto vivace quello andato in scena nel corso della puntata di ieri sera. "Ma io posso togliermi la mascherina mentre parlo?" ha chiesto il segretario della Lega. E Floris: "Si stava scattando una foto". E Salvini, di nuovo: "Ma io posso abbassare la mascherina per parlare con una signora?". Definitiva la risposta di Floris che ha ricordato al leghista le regole sul distanziamento sociale. "Eh no, se non è a un metro e mezzo, no...".

Salvini a DiMartedì, botta e risposta con Floris: video

Foto in alto Ansa/Fabio Frustaci